Жена Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии после больницы

Юбилей Бедроса Киркорова / Фото: Ирина Сарыкина, «Вечерняя Москва»

Народный артист России Бедрос Киркоров прошел плановое обследование в больнице и уже находится дома. Об этом сообщила его жена Людмила Смирнова.

— Не в больнице, он сейчас уже дома. Все нормально, просто планово сдавал анализы, — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Киркоров-старший оказался в больнице и что к нему не пускают родных.

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