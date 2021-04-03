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Жена Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии после больницы
Юбилей Бедроса Киркорова / Фото: Ирина Сарыкина, «Вечерняя Москва»

Жена Бедроса Киркорова рассказала о его состоянии после больницы

Иван Юминов

Звезды

Народный артист России Бедрос Киркоров прошел плановое обследование в больнице и уже находится дома. Об этом сообщила его жена Людмила Смирнова.

— Не в больнице, он сейчас уже дома. Все нормально, просто планово сдавал анализы, — приводит ее слова РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Киркоров-старший оказался в больнице и что к нему не пускают родных.

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больницаФилипп Киркоровнародные артисты
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