«Все сломалось»: музыкальный критик объяснил популярность клипа Манижи

Фото: instagram/manizha

Резонанс, вызванный клипом Манижи «Russian Woman», обусловлен активной критикой в адрес исполнительницы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев.

По словам эксперта, людям нравится наблюдать за тем, что широко обсуждается окружающими. Именно по этой причине музыкальный клип на песню, с которой Манижа будет представлять Россию на Евровидении-2021, собрал почти 7 млн просмотров на YouTube.

— Однако этот результат не совсем тот, к которому хотелось бы стремиться. С просмотрами все ясно, но давайте назовем количество дизлайков под этим клипом или почитаем негативные комментарии к нему, — отметил Бабичев.

В то же время не стоит забывать о том, что в контексте Евровидения «любая шумиха выгодна», считает эксперт. На этом принципе основана стратегия продвижения артистов для участия в конкурсе. Сложно сказать, рассчитывали ли PR-специалисты на столь бурную негативную реакцию по отношению к Маниже.

— Скорее всего, сценарий, при котором Манижа не понравится вообще никому, у них присутствовал. Но вряд ли кто-то думал, что поднимется волна негодования вплоть до комментариев Кремля, — заявил эксперт.

По мнению Бабичева, Маниже придется очень постараться, чтобы Россия вошла в десятку лучших стран на Евровидении-2021. Ситуация с выступлением Манижи является уникальной для нашей страны, считает специалист.

— В этом году у нас все сломалось, — это уникальный случай. Насколько песня не нравится слушателям в России — настолько от нее в восторге зарубежные зрители. Такого еще не было, ведь обычно мы поддерживаем своего артиста, кем бы он ни был, — заключил Бабичев.

Эксперт призвал россиян не отвлекать Манижу от подготовки к Евровидению-2021 «дополнительным хейтом». Это может негативно сказаться на ее выступлении. Выбор кандидатуры, которая будет представлять Россию на конкурсе, вполне закономерен, ведь певица обладает харизмой и талантом. Однако подбор материала вызывает вопросы, добавил критик.

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