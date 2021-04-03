Давид Манукян оказался под капельницей после слухов о новой девушке
Блогер и певец Дава разместил в разделе Stories своего Instagram новую публикацию. На ней он запечатлен с капельницей.
— Не теряйте, — обратился он к подписчикам.
Он не стал уточнять, что именно произошло, поэтому поклонники стали выдвигать собственные версии. По одной из них, он перенервничал после скандала с его помощницей Анной Маковской. Или, возможно, это связано с тем, что он недавно удалил жир на животе, руках и подбородке. Наконец, кто-то считает, что это просто пиар и здоровью Давы ничего не угрожает.
Ранее мама блогера показала его детские фото.
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