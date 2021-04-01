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«Мне становится смешно»: Дава прокомментировал слухи о своей новой девушке
Фото: instagram/dava_m

«Мне становится смешно»: Дава прокомментировал слухи о своей новой девушке

Никита Абрамов

Звезды

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, больше известный как Дава, впервые прокомментировал слухи о том, что у него новая девушка.

В ответ на то, что несколько дней назад Даву застукали в компании девушки, блогер ответил, что это его директор.

— Застукали? А кто меня застукал? А чего мне рассказывать, если меня ни с кем не застукали? Ее уже и помощницей называют, и пиарщицей. Есть много интервью, где я рассказывал, что этот человек - это мой директор. Когда я вижу такие вещи, мне становится смешно, что люди находят любую мелочь, которую стараются интерпретировать по-своему. А я... Я свободный человек, — рассказал Давид в интервью РЕН.ТВ.

Ранее Ольга Бузова заявила, что расстается с Манукяном после полутора лет отношений. Певица обвинила бойфренда в насилии и изменах. Мать рэпера в свою очередь обвинила звезду в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Через некоторое время случившееся прокомментировал сам Дава. Он назвал отношения с Бузовой пройденным этапом. Затем музыкант выпустил трек «Обнулила нас», посвященный, видимо, разрушенному роману. Позднее рэпера заметили в компании бывшей девушки, блогера Карины Кросс.

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Ольга БузоваотношенияДавид Манукян
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