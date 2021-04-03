Москвич стал чемпионом мира по смеху

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Житель столицы Дмитрий Ефимов стал победителем первого в истории чемпионата мира по смеху.

Соревнование, в котором приняли участие люди из более 20 стран, прошло 1 апреля. В течение четырех часов конкурсанты должны были продемонстрировать свои умения в различных видах смеха — сексуальном, животном, дьявольском и других. Главным условием была его заразительность.

— Ведь за границей многие люди считают, что русские не смеются, что русские — недружелюбная нация. И сегодня мы доказали всему миру, что россияне умеют смеяться и умеем это делать заразительно! — прокомментировал свою победу Ефимов.

В качестве приза он получил «Золотую чашу веселья». В обычной жизни мужчина работает смехотерапевтом — помогает людям укрепить здоровье и избавиться от стресса, сообщает LIFE.

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