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Трое людей погибло в результате стрельбы в американском Мэриленде
New police officers / Фото: PA Wire/PA Images

Трое людей погибло в результате стрельбы в американском Мэриленде

Иван Юминов

Происшествия

Не менее трех людей погибло в американском штате Мэриленд во время стрельбы. Об этом стало известно в субботу, 3 апреля.

— Во время патрулирования офицеры услышали выстрелы. Офицеры начали проверять район и обнаружили трех взрослых — двух мужчин в автомобиле и одну женщину рядом с автомобилем с огнестрельными ранениями. Все они скончались на месте, — сообщили в полиции.

Инцидент произошел в округе Принс-Джорджес. По предварительной информации правоохранительных органов, это не является случайным преступлением. Полиция ищет стрелков и пытается установить их возможные мотивы, уточняется в Twitter-аккаунте ведомства.

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