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Следком опубликовал новые кадры из особняка мытищинского стрелка в Вешках
Фото: СК РФ

Следком опубликовал новые кадры из особняка мытищинского стрелка в Вешках

Илья Ашуров

Происшествия

Появились новые кадры после проведенного обыска в доме мытищинского стрелка Владимира Барданова.На видео можно увидеть вольеры с дикими животными: двух медведей и двух крокодилов, а также енота. Ранее «Вечерняя Москва» писала, что при проведении спецоперации медведи и енот не пострадали.

Сообщается, что в случае отсутствия необходимых документов на животных будет решаться вопрос об их изъятии.

Видео: СК РФ

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации.

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся в результате обстрела из гранатомета. Стрелок погиб.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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