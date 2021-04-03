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Департамент транспорта Москвы приготовил для горожан серию заставок на телефон
Фото: Pexels

Департамент транспорта Москвы приготовил для горожан серию заставок на телефон

Анастасия Колоскова

Город

В день рождения мобильного телефона, который отмечается 3 апреля, столичный департамент транспорта приготовил для москвичей серию заставок для гаджета.

В департаменте напомнили, что первый звонок по сотовому телефону случился ровно 47 лет назад, когда инженер компании Motorola Мартин Купер в первый раз испытал свое изобретение.

— Скорее всего, вы сейчас читаете этот пост с телефона, поэтому поздравляем! А чтобы красота метро всегда была с вами, сделали для вас серию заставок на телефон. Выбирайте любую. Залипательно, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Ранее Дептранс Москвы рассказал интересные факты о станции метро «Маяковская».

Читайте также: Около 200 пешеходных переходов собираются организовать в Москве до конца года

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