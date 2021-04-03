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Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю
Фото: twitter.com/raheemahkharva

Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю

Анастасия Колоскова

Общество

Греческие власти продлили разрешение на въезд до четырех тысяч туристов из России в неделю. Для этого россияне должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19 и ваучер, который подтверждает бронь номера в отеле. Об этом сообщается в вестнике правительства страны.

Решение будет действовать до 19 апреля.

С 22 марта Греция увеличила число разрешений на въезд для россиян с 500, действовавших с 7 сентября прошлого года, до 4 тысяч.

Уточняется, что туристы из России могут добираться в Грецию только на самолете и лишь в аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона.

Желающие попасть в Грецию россияне должны будут соблюсти ряд условий. Во-первых, у них на руках должен быть отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, полученный не позже, чем за 72 часа до прилета. Прилетающие должны предъявить сотрудникам аэропорта справку о диагнозе на английском языке, где будут указаны фамилия, имя и номер паспорта.

Также туристам необходимо заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form). Они должны будут указать за день до прилета контакты в Греции. Подтверждение об этом является необходимым документом для проезда, который будет проверяться сотрудниками авиакомпании перед посадкой пассажира.

Российские туристы должны быть готовы к тому, что их могут попросить сдать тест на коронавирус по прилете в Грецию. Это будет проходить в выборочном порядке. В данной ситуации россиянам нужно будет оставаться в месте временного пребывания до момента, когда будет готов результат анализа.

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