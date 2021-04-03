Мужчине выстрелили в живот в центре Москвы

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Россия, Москва, Большой Кондратьевский переулок Карта всех событий

Мужчина получил огнестрельное ранение в живот в центре столицы в результате конфликта. Подозреваемого уже задержали.

Инцидент случился вечером в субботу, 3 апреля, в Большом Кондратьевском переулке. Злоумышленник на улице выстрелил мужчине в живот.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелявшего. Утончается, что пострадавшего ранили из травматического пистолета.

В настоящее время на месте работает следственная группа, сообщает РЕН ТВ.

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