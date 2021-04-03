Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчине выстрелили в живот в центре Москвы
Фото: exp.mos.ru

Мужчине выстрелили в живот в центре Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Большой Кондратьевский переулок Карта всех событий

Мужчина получил огнестрельное ранение в живот в центре столицы в результате конфликта. Подозреваемого уже задержали.

Инцидент случился вечером в субботу, 3 апреля, в Большом Кондратьевском переулке. Злоумышленник на улице выстрелил мужчине в живот.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали стрелявшего. Утончается, что пострадавшего ранили из травматического пистолета.

В настоящее время на месте работает следственная группа, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Двух человек задержали в Москве с охолощенным автоматом

выстрелМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в