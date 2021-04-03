Около 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и пять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и три отменены. А в аэропорту Внуково отменены пять рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Читайте также: Греция продлила разрешение на въезд до четырех тысяч россиян в неделю