Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции вновь стал рекордным

Фото: twitter.com/XHNews

Суточный прирост числа случаев COVID-19 в Турции четвертый день подряд обновляет рекорд с начала пандемии, он составил в субботу, 3 апреля, 44 756 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава республики.

За последние сутки 1483 больных коронавирусом госпитализировали, скончались 186 человек, с начала пандемии — 32 078. В тяжелом состоянии в настоящее время находится 2231 больной, передает РИА Новости.

В понедельник, 29 марта, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что из-за роста числа заболеваний COVID-19 в большинстве провинций страны снова вводится комендантский час по выходным дням — с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса препаратом CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в республике также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. На первом этапе вакцину получили медработники, учителя и пожилые люди. Число граждан, которые вакцинировались, превысило 16 миллионов человек, при этом более 7 миллионов получили обе дозы вакцины.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москва обсудила с двумя турецкими городами сотрудничество после пандемии