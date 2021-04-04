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За последние сутки в России выявили 8817 новых случаев COVID-19
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

За последние сутки в России выявили 8817 новых случаев COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

В 84 субъектах России за минувшие сутки выявили 8817 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 4 апреля.

Отмечается, что клинических проявлений болезни не имели 13,2 процента заболевших. Полностью от COVID-19 вылечились 8212 человек, скончались 357.

За последние сутки в России выявили 8817 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в стране выявили 4 580 894 случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 100 374 летальных исхода, вылечился 4 204 081 человек.

Больше всего случаев коронавируса за последние 24 часа выявили в Москве (1901), Санкт-Петербурге (711) и Московской области (598). Наименьшее количество заболевших выявили в Республике Тыва и Магаданской области, 2 и 1 соответственно.

За последние сутки в России выявили 8817 новых случаев COVID-19Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее вирусолог объяснил технологию модернизации вакцины «Спутник V».

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Читайте также: Роспотребнадзор: Не все тесты определяют антитела к COVID-19 при вакцинации «ЭпиВакКороной»

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