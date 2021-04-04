Стали известны победители забега «Апрель» в «Лужниках»
Имена победителей забега «Апрель», который прошел в «Лужниках» в воскресенье, 4 апреля, назвали организаторы мероприятия.
— Сегодня первым среди мужчин прибежал Иван Панферов, который пробежал дистанцию и показал результат 14 минут 36 секунд. Среди женщин первой стала Юлия Конякина, которая показала результат 16 минут 43 секунды, — сообщили организаторы.
Предыдущий рекорд среди женщин на этом забеге также принадлежит Конякиной — она пробежала его за 16 минут 25 секунд в 2017 году. Она рассказала, что прошлый год у нее ушел на восстановление после родов, этим забегом она открыла свой сезон.
К мероприятию привлекли около 200 волонтеров, кроме того дежурили четыре машины скорой помощи, приводит ТАСС слова одного из организаторов.
Ранее сообщалось о том, что в забеге «Апрель» приняли участие около пяти тысяч человек.
Читайте также: Парки Москвы пригласили горожан принять участие в экологических забегах