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Стали известны победители забега «Апрель» в «Лужниках»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стали известны победители забега «Апрель» в «Лужниках»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

Имена победителей забега «Апрель», который прошел в «Лужниках» в воскресенье, 4 апреля, назвали организаторы мероприятия.

— Сегодня первым среди мужчин прибежал Иван Панферов, который пробежал дистанцию и показал результат 14 минут 36 секунд. Среди женщин первой стала Юлия Конякина, которая показала результат 16 минут 43 секунды, — сообщили организаторы.

Предыдущий рекорд среди женщин на этом забеге также принадлежит Конякиной — она пробежала его за 16 минут 25 секунд в 2017 году. Она рассказала, что прошлый год у нее ушел на восстановление после родов, этим забегом она открыла свой сезон.

К мероприятию привлекли около 200 волонтеров, кроме того дежурили четыре машины скорой помощи, приводит ТАСС слова одного из организаторов.

Ранее сообщалось о том, что в забеге «Апрель» приняли участие около пяти тысяч человек.

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