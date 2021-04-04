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Названы скрытые симптомы сердечного приступа
Фото: pixabay.com/ru

Названы скрытые симптомы сердечного приступа

Анастасия Волоснова

Здоровье

Симптомы сердечного приступа напоминают признаки других заболеваний, поэтому необходимо обращать внимание на детали. Об этом предупредили специалисты Британского фонда сердца.

О сердечном приступе может свидетельствовать длительный дискомфорт в груди, который распространяется на шею, спину, руки или желудок человека. Тошнота, отдышка или головокружение также могут оказаться первым признаком опасного приступа.

Чувство страха, тревоги или панические атаки тожемогут сигнализировать о приближающемся сердечном приступе, говорится в материале издания Express.

Врачи утверждают, что симптомы могут беспокоить человека в течение нескольких дней или появляться внезапно. Специалисты напомнили, что при появлении соответствующих признаков сердечного приступа нужно незамедлительно обращаться к медикам.

Ранее ученые рассказали, что необходимо включить в диету для долголетия.

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