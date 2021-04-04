Экс-супруга звезды сериала «Воронины» опровергла сообщения о госпитализации актера

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Информация о госпитализации с пневмонией, развившейся на фоне коронавирусной инфекции у актера Станислава Дужникова, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщила бывшая супруга артиста Кристина Бабушкина.

По ее словам, актер находится на плановом обследовании в одной из столичных клиник:

— Да все с ним хорошо. Не пойму, зачем все приписывают ему страшные диагнозы. Он просто находится на плановом осмотре и скоро его выпишут. Все остальное, что пишут СМИ, — это ложь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 47-летний Станислав Дужников госпитализирован в одно из медучреждений Москвы с пневмонией. Сообщалось, что самочувствие звезды сериала «Воронины» ухудшилось из-за осложнений, вызванных бронхитом, гипертонией и панкреатитом.

Дужников известен широкой аудитории ролью полицейского Лени в популярном ситкоме «Воронины».

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