Врач опубликовал видео операции из горящей больницы в Благовещенске

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Врач-перфузиолог Георгий Кондратов показал видео, которое он снял во время операции по аортокоронарному шунтированию, во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска. Видеозапись появилась в воскресенье, 4 апреля, в его Instagram-аккаунте.

— А это уже когда точка невозврата была пройдена: идет этап искусственного кровообращения, электричество отключено, тревога пищит, а мы работаем. Пациент не виноват, и должен, и будет жить, — рассказал он.

Ранее сообщалось о том, что в одном из корпусов кардиоцентра в Благовещенске загорелась кровля. После этого оттуда эвакуировали 67 пациентов. При этом на первом этаже здания восемь человек операционной бригады продолжали делать операцию. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.

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