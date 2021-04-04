Политолог оценил заявление главы ВСУ о «щите Европы»

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Заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о том, что армия страны — это «щит Европы», не имеет под собой реальных оснований. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо в воскресенье, 4 апреля.

— И в НАТО, да и в самой Украине осознают, что ВСУ имеют серьезные проблемы и по части дисциплины, и в вопросах снабжения, и в вопросах боевого духа, — рассказал он.

По словам Мезюхо, заявление не имеет под собой оснований и не изменит позицию НАТО в отношении Украины на ближайшую перспективу, сообщает RT.

Ранее в МИД прокомментировали новые санкции Украины в отношении российских компаний.

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