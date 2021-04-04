Пожарные ликвидировали возгорание в электричке Малоярославец — Москва

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров эвакуировали из поезда. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в воскресенье, 4 апреля.

— Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец — Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда, — рассказали в организации.

Пожарные уже ликвидировали возгорание, никто не пострадал. На другие поезда ситуация влияния не оказала. Калужская транспортная прокуратура организует проверку инцидента, по результатам чего будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее было опубликовано видео операции, которую проводили в горящей больнице в Благовещенске.

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