Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пожарные ликвидировали возгорание в электричке Малоярославец — Москва
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожарные ликвидировали возгорание в электричке Малоярославец — Москва

Иван Юминов

Происшествия

На станции Малоярославец Калужской области загорелась электричка, пассажиров эвакуировали из поезда. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в воскресенье, 4 апреля.

— Сегодня в 12:12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец — Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда, — рассказали в организации.

Пожарные уже ликвидировали возгорание, никто не пострадал. На другие поезда ситуация влияния не оказала. Калужская транспортная прокуратура организует проверку инцидента, по результатам чего будут приниматься решения о дальнейших действиях, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее было опубликовано видео операции, которую проводили в горящей больнице в Благовещенске.

Читайте также: Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Новой Москве

Калужская областьэлектричкапожар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в