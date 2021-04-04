«Флорида» поздравила Бобровского с 500 матчами в НХЛ и подарила серебряную клюшку

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Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» поздравил российского голкипера Сергея Бобровского с 500 матчами в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом «пантеры» написали на официальной странице команды в Twitter в воскресенье, 4 апреля.

В воскресенье «Флорида» обыграла «Коламбус» со счетом 5:2. Бобровский сделал 44 сейва. После матча клуб поздравил своего голкипера со знаменательным событием: вратарь провел в НХЛ 500 матчей.

Специально для поздравления «пантеры» еще на раскатке вышли на лед в форме, на которой фамилии игроков были нанесены кириллицей.

Tonight’s warmup threads 🔥



Every player’s nameplate will reflect their last name written using the Cyrillic alphabet! pic.twitter.com/vksWAfxPHx — Florida Panthers (@FlaPanthers) April 3, 2021

Также Боровскому подарили серебряную клюшку и сафари-тур в Танзанию.

Bobrovsky gets his silver paddle. 👏👏 pic.twitter.com/99kdZsOqfM — Jameson Olive (@JamesonCoop) April 3, 2021

На данный момент Сергей Бобровский провел в НХЛ 529 матчей. Церемония празднования юбилейных 500 матчей должна была состояться в прошлом сезоне, но этому помешала пандемия коронавируса.

Бобровский подписал контракт с Флоридой в 2019 году, он рассчитан на семь лет.

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