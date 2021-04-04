Эпидемиолог: США накрыла четвертая волна COVID-19

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Четвертая волна коронавируса накрыла Соединенные Штаты. Об этом в воскресенье, 4 апреля, рассказал Майкл Остерхолм, эпидемиолог, профессор Университета Миннесоты.

Отвечая на вопрос о новой волне коронавируса в США, Остерхолм согласился, что страна уже столкнулась с четвертой волной COVID-19.

— Я считаю, что в некотором смысле мы находимся почти в новой пандемии. Единственная хорошая новость заключается в том, что нынешние вакцины эффективны против конкретного (британского — прим. «ВМ») варианта B.1.1.7, — сказал эпидемиолог в интервью телеканалу Fox News.

На данный момент в США выявлены более 30 миллионов случаев заражения коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, от данного вируса в стране скончались более 554 тысяч человек.

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