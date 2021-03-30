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США и другие страны выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19
Фото: US Mission Geneva / CC BY-ND 2.0

США и другие страны выразили обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

США и еще 13 стран мира выразили обеспокоенность докладом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Помимо США, обеспокоенность докладом ВОЗ выразили Австралия, Великобритания, Дания, Израиль, Канада, Южная Корея, Латвия, Литва, Норвегия, Словения, Чехия, Эстония и Япония. Все эти страны поддерживают независимое расследование происхождения пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее эксперты ВОЗ проводили исследования в Китае с 14 января 2021 года. Согласно докладу международной группы экспертов организации о визите в китайский Ухань для выявления происхождения COVID-19, утечка вируса из лаборатории «крайне маловероятна».

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