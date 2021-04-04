Теона Контридзе рассказала о тяжелых отношениях со звездой «Фабрики звезд»

Фото: instagram/teonakontridze

Джазовая певица Теона Контридзе рассказала о своих тяжелых отношениях со звездой «Фабрики звезд» Юрием Титовым. Единственное, за что она благодарна Титову, — их общая дочь Реди-Мариам.

Певица встречалась с Титовым в начале 2000-х. Через какое-то время Контридзе забеременела, но «отец семейства» этому не был рад. Его интересовала карьера, он бросил беременную девушку с ребенком. Вскоре у артистки родилась дочь, которая получила имя Реди-Мариам. Контридзе сама растила ребенка и не требовала от Титова никакой помощи. Однако тот объявился сам.

— В наш зефирный мир ворвались с ноги. Я умоляла его, говорила ему: «Дай мне ребенка вырастить, не надо взламывать. Мы все сделаем, но сделаем красиво». Но он все равно сказал. Дочь по телевизору узнала, что ее настоящий отец — Юрий, — рассказала Контридзе в программе «Однажды…».

По словам певицы, ее дочь восприняла появление отца не по годам мудро и спокойно. Почти всю жизнь девочку воспитывал не ее биологический отец, а Николай Клопов, которого Мариам очень любит.

Реди-Мариам 15 лет, она мечтает стать артисткой. Девочка увлекается рисованием и игрой на фортепьяно.

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