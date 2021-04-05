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Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Юлия Курганова

Транспорт

Почти 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали три рейса и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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аэропортыотмена и задержка рейсовМосква
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