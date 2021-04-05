Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 5 апреля
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 5 апреля

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 5 апреля, столичный регион останется на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 4-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале недели в столичном регионе ожидается теплая и преимущественно сухая погода, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе незначительно ниже нормы. Для большинства людей такие погодные условия являются вполне комфортными. Но зависимость от погоды, особенно при сезонной перестройке, при наличии хронических заболеваний, проявлений хронической усталости и переутомления, влияния стрессовых ситуаций и психологического дискомфорта, довольна высока. Поэтому даже при незначительных отклонениях метеопараметров могут отмечаться различные симптомы недомогания.

Снизить эти проявления помогут прежде всего плановая медицинская помощь: лечение сезонных обострений под контролем врача, поддерживающая терапия (прием витаминов группы А,Е,С,В, фитопрепараты — мята, мелисса, нормализующие сон и успокаивающие нервную систему), а также можно расширять различные виды двигательной активности и чаще совершать прогулки на воздухе.

Читайте также: Синоптики предупредили о приходе «барической пилы» в Москву к концу недели

синоптикиМосквапрогноз погоды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в