Синоптики сообщили о теплой и сухой погоде в Москве 5 апреля

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 5 апреля, столичный регион останется на северо-восточной периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не будет.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 4-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в начале недели в столичном регионе ожидается теплая и преимущественно сухая погода, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе незначительно ниже нормы. Для большинства людей такие погодные условия являются вполне комфортными. Но зависимость от погоды, особенно при сезонной перестройке, при наличии хронических заболеваний, проявлений хронической усталости и переутомления, влияния стрессовых ситуаций и психологического дискомфорта, довольна высока. Поэтому даже при незначительных отклонениях метеопараметров могут отмечаться различные симптомы недомогания.

Снизить эти проявления помогут прежде всего плановая медицинская помощь: лечение сезонных обострений под контролем врача, поддерживающая терапия (прием витаминов группы А,Е,С,В, фитопрепараты — мята, мелисса, нормализующие сон и успокаивающие нервную систему), а также можно расширять различные виды двигательной активности и чаще совершать прогулки на воздухе.

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