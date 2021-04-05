Еще семь участков бывших промзон реорганизуют в Москве

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Текстильщики, квартал Грайвороново 90А Карта всех событий

В столице реорганизуют еще семь участков, где ранее находились промзоны — в Грайворонове, Коровине, Зюзине, Кунцеве, Бескудникове, на Каширском Шоссе и в Теплом Стане. Градостроительно-земельная комиссия уже утвердила проекты решений о комплексном развитии территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь участков превысит 77 гектаров. Их размеры варьируются от 6,76 гектара до 18,16 гектара.

Владимир Ефимов отметил, что на участках разместятся современные производства, а также жилые дома и объекты соцназначения. Реорганизация территорий позволит столице получить примерно 18 тысяч рабочих мест.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в свою очередь, заметил, что на участках построят более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

— Промышленные здания займут 173 тысячи квадратных метров, общественно-деловая застройка — 342 тысячи квадратных метров, также планируется возвести жилые дома. Сроки реализации проектов в зависимости от территории составит от пяти до 13 лет, — цитирует главу департамента официальный сайт мэра Москвы.

Ранее столичные власти приняли решение о комплексном развитии еще четырех участков бывших промзон в Братцеве, Чертанове, Южном Бутове и на Алтуфьевском Шоссе. Здесь в общей сложности реорганизуют около 60 гектаров. На последних двух участках также построят жилые дома и медицинские, образовательные и спортивные объекты. Проект позволит создать более 15 тысяч рабочих мест.

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