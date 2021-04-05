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Готовившего теракт исламиста задержали в Кисловодске
Фото: sevbutovo.mos.ru

Готовившего теракт исламиста задержали в Кисловодске

Виктория Родимкина

Происшествия

В Кисловодске правоохранители задержали исламиста, который планировал напасть на силовиков с самодельными бомбами. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ в понедельник, 5 апреля.

— ФСБ совместно с СК РФ и МВД предотвращен террористический акт в Ставропольском крае, — отметили в сообщении.

В ведомстве пояснили, что был задержан ранее судимый 25-летний гражданин России. По предварительной информации, он готовил нападение на правоохранителей с самодельными бомбами в интересах международных террористических организаций.

По месту его проживания были найдены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистская литература, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Помимо этого, в Кисловодске также задержали троих россиян, причастных к финансированию боевиков в Сирии. Они, предположительно, сформировали ячейку террористической организации «Исламское государство»*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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