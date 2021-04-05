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Музей «Коломенское» пригласил в путешествие по дворцу царя Алексея Михайловича
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Коломенское» пригласил в путешествие по дворцу царя Алексея Михайловича

Ольга Маркова

Культура

Государственный объединенный музей-заповедник «Коломенское» презентовал совместный с музеями Московского Кремля проект «Петр I. Строитель, плаватель, исследователь». Проект знакомит с историей и культурой России конца XVII — начала XVIII.

В среду, 14 апреля, москвичам и гостям столицы музей предлагает отправиться в «Путешествие по дворцу царя Алексея Михайловича». Ознакомиться с убранством дворца, его планировкой, назначением комнат участникам мероприятия поможет путеводитель.

Желающие смогут увидеть обстановку кабинета царя Петра с подлинными предметами той эпохи и познакомиться с особенностями повседневной и парадной жизни царя Алексея Михайловича.

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экскурсияПетр Iмузей-заповедник «Коломенское»
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