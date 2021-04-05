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Парк Митино расскажет москвичам об объектах археологического наследия
Фото: stroi.mos.ru

Парк Митино расскажет москвичам об объектах археологического наследия

Ольга Маркова

Культура

На территории ландшафтного парка «Митино» расположены объекты культурного и археологического наследия. В мае парк намерен показать и рассказать о них, раскрыв своим посетителям интересные подробности о жизни наших предков. Экскурсии по территории пройдут 1, 10, 15 и 29 мая.

Известно, что на территории парка древние славяне селились еще в первом тысячелетии до нашей эры. Это обстоятельство породило в дальнейшем множество городских легенд, по одной из которых в одном из курганов похоронен вождь вятичей, и с ним в могилу положили золотые и серебряные украшения.

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паркиэкскурсияобъект архитектурного наследия
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