Автоэксперт назвал четыре причины, по которым нужно менять моторное масло после зимы

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После зимы моторное масло в автомобиле следует менять. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал четыре причины, по которым стоит это сделать.

Первая причина заключается в том, что за зиму техническая жидкость состаривается. Это происходит потому, что зимой мотор работает с большей нагрузкой, чем в теплое время года. В период низких температур мотор чаще перегревается из-за постоянных прогревов и стояния в пробках. По этим причинам в картер автомобиля поступает большее количество несгоревшего топлива, из-за чего падает щелочное число масла, то есть оно стареет.

Вторая причина связана со снижением уровня масла. Из-за холодов вещество теряет эластичность, происходит его утечка.

— Масла становится меньше, следовательно одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Еще одна причина поменять масло после зимы ­— вязкость технической жидкости. По словам Колодочкина, в летний период есть смысл переходить на масла с высокой вязкостью.

Наконец, после длительного периода использования моторное масло теряет свои характеристики. Причем это происходит, даже если автомобиль не использовался, и он всю зиму простоял в гараже. Дело в том, что масло в любом случае контактирует с атмосферой и металлом и окисляется, а значит теряет свои рабочие свойства.

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