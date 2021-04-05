Психолог рассказала, как извлечь пользу из огорчений

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Человек может использовать негативные эмоции в качестве ресурса для личностного роста. Как рассказала кандидат психологических наук Светлана Колосова, именно переживания могут помочь побороть инфантилизм.

Эксперт подчеркивает, что огорчения помогают при социализации, усиливают ощущение реальности. В частности, негатив избавляет от детских реакций на события, происходящие в повседневной жизни, сообщает радио Sputnik.

Однако психологи не рекомендуют увлекаться и превращать негатив в ключевую концепцию саморазвития.

— Когда эта слабая позиция перестает быть источником силы, а становится источником разрушения, то надо срочно выбираться, — пояснила Светлана Колосова.

Напомним, ранее психолог семейного центра «Планета семьи» Мария Кузьмина рассказала о разрушительном влиянии стресса на жизнь.

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