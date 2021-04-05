Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде внесли в Госдуму
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте Госдумы в понедельник, 5 апреля.
Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения срока лишения свободы для нарушителя и увеличения срока принудительных работ. Так, человек, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, может получить до трех лет лишения свободы.
В законопроекте говорится, что повторным нарушителям могут назначить также штраф до 500 тысяч рублей вместо прежних 300 тысяч рублей.
Ужесточить наказание для нетрезвых водителей предложило Министерство внутренних дел РФ.
Читайте также: Автоматизированную систему сдачи экзаменов по вождению создали в России