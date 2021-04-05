Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде внесли в Госдуму

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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщается на сайте Госдумы в понедельник, 5 апреля.

Назначение более строгого наказания будет обеспечиваться путем увеличения срока лишения свободы для нарушителя и увеличения срока принудительных работ. Так, человек, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, может получить до трех лет лишения свободы.

В законопроекте говорится, что повторным нарушителям могут назначить также штраф до 500 тысяч рублей вместо прежних 300 тысяч рублей.

Ужесточить наказание для нетрезвых водителей предложило Министерство внутренних дел РФ.

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