Стоимость золота снизилась на фоне сообщений об уровне занятости в США

Фото: pixabay.com

Цены апрельских фьючерсов на золото снизились на 0,1 процента, опустившись до отметки 1726,5 доллара за тройскую унцию. Такие данные, по состоянию на 11:30 утренних торгов, привели специалисты COMEX, подразделения Нью-Йоркской товарной биржи.

При этом стоимость желтого металла оставалась неизменной 2 апреля. Это поведение специалисты связывают с длинными пасхальными выходными в США и Европе. Основным негативным фактором для котировок золота стали устойчивые статистические данные из Соединенных Штатов, свидетельствующие о том, что уровень безработицы в стране опустился до шести процентов.

Помимо этого, инвесторы отметили изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Как сообщает «Экономика сегодня», число новых рабочих мест выросло на 916 тысяч за март. Это повлияло на то, что индекс DXY, показывающий отношение курса доллара к шести основным валютам, вырос на 0,14 процента на международном валютном рынке.

Уточняется, что данные по экономике Соединенных Штатов продолжают показывать тенденцию восстановления после пандемии коронавируса. Это приводит к тому, что все большее число участников рынка перестает инвестировать в драгоценный металл как в защитный актив. Инвесторы больше интересуются американскими акциями в связи с началом сезона корпоративной отчетности в стране.

Читайте также: Эксперт назвал оптимальные валюты для инвестиций