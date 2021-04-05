Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стоимость золота снизилась на фоне сообщений об уровне занятости в США
Фото: pixabay.com

Стоимость золота снизилась на фоне сообщений об уровне занятости в США

Елена Фролова

Экономика

Цены апрельских фьючерсов на золото снизились на 0,1 процента, опустившись до отметки 1726,5 доллара за тройскую унцию. Такие данные, по состоянию на 11:30 утренних торгов, привели специалисты COMEX, подразделения Нью-Йоркской товарной биржи.

При этом стоимость желтого металла оставалась неизменной 2 апреля. Это поведение специалисты связывают с длинными пасхальными выходными в США и Европе. Основным негативным фактором для котировок золота стали устойчивые статистические данные из Соединенных Штатов, свидетельствующие о том, что уровень безработицы в стране опустился до шести процентов.

Помимо этого, инвесторы отметили изменения количества занятых в несельскохозяйственном секторе. Как сообщает «Экономика сегодня», число новых рабочих мест выросло на 916 тысяч за март. Это повлияло на то, что индекс DXY, показывающий отношение курса доллара к шести основным валютам, вырос на 0,14 процента на международном валютном рынке.

Уточняется, что данные по экономике Соединенных Штатов продолжают показывать тенденцию восстановления после пандемии коронавируса. Это приводит к тому, что все большее число участников рынка перестает инвестировать в драгоценный металл как в защитный актив. Инвесторы больше интересуются американскими акциями в связи с началом сезона корпоративной отчетности в стране.

Читайте также: Эксперт назвал оптимальные валюты для инвестиций

экономикастоимостьСША
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в