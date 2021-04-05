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«Особый вид удовольствия»: Анфиса Чехова призналась, почему путешествует в одиночестве
Фото: instagram.com/achekhova

«Особый вид удовольствия»: Анфиса Чехова призналась, почему путешествует в одиночестве

Юлия Павлушова

Звезды

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова, отдыхающая в Майами, ответила на один из самых популярных вопросов от поклонников. Светская львица рассказала, почему путешествует в одиночестве.

— Для меня находиться одной — это особый вид удовольствия. И даже необходимость! — написала она в Instagram.

По словам Анфисы Чеховой, многие связывают эту привычку с «одиночеством по жизни». Ведущая не согласилась с такими заявлениями, отметив, что использует уединение как способ перезагрузки и медитации. По ее мнению, «одинокие путешествия» необходимы человеку для саморазвития и самопознания.

— Оставшись наедине с собой, мне не надо прислушиваться к мнению другого, стараться найти компромисс, подстраиваться и проявлять гибкость. Не взаимодействуя с партнером, я остаюсь предоставленной самой себе и учусь понимать себя лучше, — сказала артистка.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что страдает зависимостью от социальных сетей.

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ПутешествияInstagramАнфиса Чехова
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