Кардиолог рассказал о последствиях пандемии для людей с болезнями сердца

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пандемия коронавируса сказалась на самочувствии всех людей, имеющих сердечно-сосудистые патологии. По словам главного внештатного кардиолога Минздрава РФ, генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Сергея Бойцова, у сердечников, которые переболели COVID-19, вырос риск осложнений, в том числе летальных.

На конгрессе «Человек и лекарство» эксперт отметил, что у пациентов, не болевших коронавирусом, на фоне карантина появилась гиподинамия, увеличился вес и повысился уровень стресса. Все это влияет на уровень смертности, передает РИА Новости. Бойцов добавил, что это также накладывает отпечаток и вызывает боязнь у людей обращаться в лечебные учреждения.

Ранее доктор медицинских наук Анна Боголепова перечислила три самых опасных последствия COVID-19 для нервной системы.

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