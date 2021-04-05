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Правительство России может отчитаться перед Госдумой 12 мая
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России может отчитаться перед Госдумой 12 мая

Никита Абрамов

Политика

Отчет правительства России перед Госдумой может пройти 12 мая. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Депутаты рассмотрят этот вопрос 6 апреля на пленарном заседании.

— Эта дата устраивает и Государственную думу, и правительство. Мы рассмотрим этот вопрос завтра на пленарном заседании, — рассказал в ходе совета Госдумы Жуков.

Также он уточнил, что эта дата обсуждалась в рамках разговора председателя Госдумы Вячеслава Володина с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет агентство городских новостей «Москва».

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