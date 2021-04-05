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Бывший кремлевский повар рассказал, какие супы предпочитали российские правители
Фото: Пресс-служба Госдумы

Бывший кремлевский повар рассказал, какие супы предпочитали российские правители

Елена Фролова

Общество

Президент Ассоциации кулинаров России, бывший директор комбината питания «Кремлевский» Виктор Беляев в честь Международного дня супа, который отмечается 5 апреля, рассказал о предпочтениях российских правителей в горячих блюдах. По его словам, Иосиф Сталин, например, любил сытные мясные супы, а Михаил Горбачев – легкие бульоны.

— Лично я, кончено, Сталина не кормил, но по рассказам очевидцев знаю, что из первых блюд он предпочитал харчо и мясную солянку. Леонид Брежнев, в свою очередь, любил борщ и суп из баранины с крупой. А вот Михаил Горбачев чаще кушал супы-пюре и бульоны — с пирожком, например, — пояснил Виктор Беляев.

Он также добавил, что современные российские руководители чаще все предпочитают супы европейской кухни, при этом и отечественные рецепты они не отвергают, отмечает «Радио 1».

— Это уже другая когорта людей. Во времена Советского Союза у власти были представители старшего поколения, которые приветствовали отечественную кухню. А теперь у власти молодые люди, которые попробовали и полюбили европейскую кухню, — объяснил президент Ассоциации кулинаров России.

Он также рассказал, что Владимир Путин любит суп-пюре, однако на Волге с удовольствием ел уху. По словам эксперта, суп на Руси всегда был основным блюдом. При этом, по мнению Виктора Беляева, главным супом русской кухни правильно считать не борщ или щи, а так называемые заправочные супы. Это когда в бульон добавляют крупы, бобовые, пассированные или квашеные овощи.

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Иосиф СталинМихаил Горбачевсупы
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