Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Психолог рассказала, как пандемия повлияла на проблему одиночества
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Психолог рассказала, как пандемия повлияла на проблему одиночества

Елена Фролова

Здоровье

Треть жителей России боится одиночества. При этом исследования показывают одну закономерность: остаться без общения больше всего боятся те, у кого небольшой уровень дохода. О том, как на это повлияла пандемия коронавируса, рассказала психолог Ольга Осипова.

По ее словам, на вопрос о связи уровня дохода и потребности в коммуникации нет однозначного ответа. Для этого нужно проводить конкретные масштабные исследования, во время которых надо задавать правильные вопросы и делать верные выводы.

— Каждый человек может страдать от одиночества. Можно лишь теоретически предположить, что люди с маленькой зарплатой имеют более низкую самооценку и от этого меньше стремятся к общению, — пояснила Ольга Осипова.

По ее мнению, во время самоизоляции молодому поколению было гораздо легче. Молодежь без проблем пользуется цифровыми технологиями, которые могут заменить живое общение, отмечает ФАН. Пожилым людям, которые и так по большей части ограничены в общении, было тяжелее.

— Для них живые встречи, разговоры, обмен мнениями нельзя заменить онлайн-коммуникациями, — добавила психолог.

По словам эксперта, на восприятие общения в пиковый период пандемии оказала большое влияние и фоновая тревога, которая зарождалась в условиях постоянного потока негативных новостей, связанных с распространением коронавируса. На пожилых людях это особенно сказывалось.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Кардиолог рассказал о последствиях пандемии для людей с болезнями сердца

одиночествопсихологпандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте