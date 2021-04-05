Психолог рассказала, как пандемия повлияла на проблему одиночества

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Треть жителей России боится одиночества. При этом исследования показывают одну закономерность: остаться без общения больше всего боятся те, у кого небольшой уровень дохода. О том, как на это повлияла пандемия коронавируса, рассказала психолог Ольга Осипова.

По ее словам, на вопрос о связи уровня дохода и потребности в коммуникации нет однозначного ответа. Для этого нужно проводить конкретные масштабные исследования, во время которых надо задавать правильные вопросы и делать верные выводы.

— Каждый человек может страдать от одиночества. Можно лишь теоретически предположить, что люди с маленькой зарплатой имеют более низкую самооценку и от этого меньше стремятся к общению, — пояснила Ольга Осипова.

По ее мнению, во время самоизоляции молодому поколению было гораздо легче. Молодежь без проблем пользуется цифровыми технологиями, которые могут заменить живое общение, отмечает ФАН. Пожилым людям, которые и так по большей части ограничены в общении, было тяжелее.

— Для них живые встречи, разговоры, обмен мнениями нельзя заменить онлайн-коммуникациями, — добавила психолог.

По словам эксперта, на восприятие общения в пиковый период пандемии оказала большое влияние и фоновая тревога, которая зарождалась в условиях постоянного потока негативных новостей, связанных с распространением коронавируса. На пожилых людях это особенно сказывалось.

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