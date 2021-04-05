«Ирония, юмор спасают»: звезда сериала «Жуки» Чепурченко рассказал о ревности жены

Фото: Youtube / Василий Конов

Звезда сериала «Жуки» Вячеслав Чепурченко рассказал о ревности своей жены, которая возникает из-за его постельных сцен.

— Ирония, юмор спасают. Плюс человеческий диалог, мы обсуждаем эти темы. А не так, что «ой, да это неважно, все нормально, я тебе доверяю». Она, конечно же, иногда волнуется, переживает, ревнует, показывает это, и мы это обсуждаем, — рассказал актер.

Он отметил, что его жена, несмотря на свою адекватность, периодически начинает его ревновать перед съемками в постельных сценах, пишет StarHit.

Напомним, что Чепурченко ранее рассказал, что станет отцом во второй раз. Он уже много лет состоит в браке со своей супругой Екатериной. В 2019 году у пары родилась дочь Ярослава.

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