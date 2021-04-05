Харви Вайнштейн потребовал проведения нового суда по своему делу

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Продюсер Харви Вайнштейн, который отбывает срок по делу о домогательствах, подал жалобу на приговор и потребовал проведения нового суда по своему делу. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает телеканал CNBC.

Адвокат продюсера Артур Айдала заявил, что сторона защиты представила суду документ, демонстрирующий несколько серьезных ошибок, которые были допущены во время следствия. Среди причин для отмены приговора названо нарушение прав Вайнштейна на рассмотрение своего дела беспристрастным жюри.

Напомним, что скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Его обвинили в домогательствах сразу несколько десятков женщин, среди которых были Ума Турман и Анджелина Джоли. В 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

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