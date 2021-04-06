Ракету «Союз» с портретом Гагарина установили на стартовой площадке Байконура

Фото: roscosmos.ru

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-18», на котором на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлена очередная экспедиция, во вторник, 6 апреля, установили на 31-й площадке космодрома Байконур.

Ранее ракету доставили из монтажно-испытательного корпуса на железнодорожном составе. Конструкцию установили на площадке в вертикальном положении, специалисты начали готовить ее к старту, сообщает РИА Новости.

Пуск назначен на 10:42 по московскому времени 9 апреля. Его проведут в преддверии 60-летия полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В связи с этим на «Союзе» появилась надпись «Ю.А. Гагарин». Корпус ракеты также украсили портретом первого космонавта.

В экипаж корабля, который отправится на МКС, входят россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай.

На Байконуре завершена общая сборка ракеты космического назначения «Союз-2.1а».



В пятницу, 9 апреля, она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (#СоюзМС18) с экипажем экспедиции МКС-65. pic.twitter.com/b38oPhnJvS — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 5, 2021

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