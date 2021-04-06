Бригады вакцинации от COVID-19 заработают еще в двух торговых центрах Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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Во вторник, 7 апреля, в Москве заработают еще две выездные бригады вакцинации от коронавируса в торговых центрах. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Уточняется, что выездные бригады будут работать в торговом центре «Эльбрус» на юге столицы, а также в торговом центре «Парк-хаус» на северо-востоке Москвы.

— Традиционно сделать прививку там смогут все желающие старше 18 лет без предварительной записи. С собой необходимо иметь только паспорт и при наличии полис ОМС, — отметили в пресс-службе.

С расписанием работы выездных бригад вакцинации можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Вакцинация от коронавируса занимает 40 минут, так как 10 минут врачи осматривают человека до прививки, и еще 30 минут наблюдают его после процедуры, сообщается в Telegram-канале социального комплекса Москвы.

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