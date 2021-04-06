Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Попова назвала число россиян с антителами к коронавирусу
Фото: Правительство РФ

Попова назвала число россиян с антителами к коронавирусу

Татьяна Плотникова

Общество

До 40 процентов жителей России уже имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам специалиста, до 40 процентов жителей различных регионов нашей страны приобрели антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом.

Однако поскольку неизвестно, как в каждом конкретном случае будет протекать болезнь в случае заражения, лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация.

Попова подчеркнула, что прививка от COVID-19 абсолютно безопасна, а возможностей пройти вакцинацию в России сейчас множество, поскольку открыто огромное количество специализированных пунктов.

— Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня, — заявила глава Роспотребнадзора в интервью «Известиям».

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает защиту от британского и южноафриканского штаммов заболевания.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор оценил риск распространения новых штаммов COVID-19 в России

Роспотребнадзорвакцинацияантитела
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в