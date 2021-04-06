Попова назвала число россиян с антителами к коронавирусу

Фото: Правительство РФ

До 40 процентов жителей России уже имеют антитела к коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам специалиста, до 40 процентов жителей различных регионов нашей страны приобрели антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с вирусом.

Однако поскольку неизвестно, как в каждом конкретном случае будет протекать болезнь в случае заражения, лучший способ сохранить здоровье и защитить себя — это вакцинация.

Попова подчеркнула, что прививка от COVID-19 абсолютно безопасна, а возможностей пройти вакцинацию в России сейчас множество, поскольку открыто огромное количество специализированных пунктов.

— Скоро майские праздники, многие захотят поехать в отпуск, отдохнуть компаниями. Во время своего отпуска, конечно же, мы хотим обойтись без ограничений. И для того, чтобы запланированный отдых прошел хорошо, успешно, радостно, приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня, — заявила глава Роспотребнадзора в интервью «Известиям».

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает защиту от британского и южноафриканского штаммов заболевания.

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