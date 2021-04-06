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Роспотребнадзор оценил риск распространения новых штаммов COVID-19 в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор оценил риск распространения новых штаммов COVID-19 в России

Татьяна Плотникова

Общество

В России ведется постоянный мониторинг изменчивости коронавирусной инфекции и исследования по оценке эпидемиологической значимости мутаций COVID-19. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном во вторник, 6 апреля.

Как сообщила Попова, к настоящему времени на территории России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского коронавируса. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что все данные случаи являются завозными, поскольку «мы все-таки контактируем с другими странами мира».

Чтобы остановить распространение новых штаммов COVID-19 в России, рекомендуется не выезжать за пределы страны без необходимости, подчеркнула Попова.

— Если в ряде европейских стран 60–70 процентов всех находок — это именно британский штамм, то у нас пока он распространен очень мало. Благодаря нашим ограничительным мерам противодействия инфекции внутри страны и на въездах в нее, — отметила руководитель Роспотребнадзора.

Попова также рассказала, что в России фиксируют штаммы коронавируса с иными мутациями, однако пока опасений относительно их эпидемиологической значимости нет, пишут «Известия».

Ранее глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает защиту от британского и южноафриканского штаммов заболевания.

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РоспотребнадзормутацияАнна Попова
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