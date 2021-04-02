Вакцина «Спутник V» дает защиту от южноафриканского штамма COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» дает защиту от южноафриканского штамма. Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.

— Против британского штамма — было проверено — 100-процентная защита. Против южноафриканского штамма тоже есть защита, и мы продолжаем его изучать, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее также сообщалось о том, что антитела к COVID-19 передаются от матери к ребенку.

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