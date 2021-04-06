Американские ученые назвали главных производителей и покупателей вакцин в мире

Фото: twitter.com/lennieledesma

Ученые Дьюкского университета рассказали, что главным производителем вакцин станет AstraZeneca, а покупателями — Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.

В целом страны всего мира заключили контракты на поставки 8,6 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Самым популярным препаратом стала вакцина компании AstraZeneca. Ее было зарезервировано 2,4 миллиарда доз. На втором месте — вакцина Pfizer с показателем 1,5 миллиарда. Производители «Спутник V» поставят на рынок 303 миллиона доз.

По данным исследователей Duke Global Health Innovation Center, «богатые страны» закупят 4,6 миллиарда доз или 53 процента от общего числа доз вакцин. На страны с доходами выше среднего придется 17 процентов закупок. Страны со средним достатком и достатком ниже среднего заказали 16 процентов от общего числа доз, сообщает РБК.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Онищенко назвал условие для обязательной вакцинации животных от коронавируса