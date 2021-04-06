Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Фото: instagram.com/tokyo2020

Северная Корея отказалась принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Ренхап» во вторник, 6 апреля.

Агентство отметило, что такое решение приняли во время заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое прошло в Пхеньяне 25 марта.

Уточняется, что таким образом КНДР планирует защитить своих спортсменов от инфекции.

— Корейская Народно-Демократическая Республика приняла решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх, — говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за распространившегося по миру коронавируса их пришлось перенести на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Хит Queen предложили сделать гимном сборной России на Олимпиаде