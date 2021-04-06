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Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
Фото: instagram.com/tokyo2020

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Виктория Родимкина

Спорт

Северная Корея отказалась принимать участие в Олимпийских играх в Токио из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство «Ренхап» во вторник, 6 апреля.

Агентство отметило, что такое решение приняли во время заседания Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое прошло в Пхеньяне 25 марта.

Уточняется, что таким образом КНДР планирует защитить своих спортсменов от инфекции.

— Корейская Народно-Демократическая Республика приняла решение не участвовать в 32-х Олимпийских играх, — говорится в сообщении.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за распространившегося по миру коронавируса их пришлось перенести на 2021 год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Олимпийские игры в ТокиокоронавирусКНДР
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