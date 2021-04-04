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Гимном сборной России на Олимпиаде предложили сделать хит Queen
Фото: pixabay.com

Гимном сборной России на Олимпиаде предложили сделать хит Queen

Юлия Курганова

Спорт

Фигуристка, чемпионка Олимпийских игр 2014 года Екатерина Боброва предложила использовать композицию группы Queen в качестве альтернативы запрещенному официальному гимну России.

В качестве альтернативы уже предлагали использовать музыку Чайковского, но спортсменка предложила сделать акцент на чемпионстве россиян.

— Потрясающая музыка Чайковского, но не было того тонкого момента, когда слеза покатится. Но, кстати, «We Are the Champions» — хороший вариант. Единственное, может быть, стоит написать текст на русском — «мы чемпионы, мы победим», — сказала фигуристка, передает ТАСС.

Ранее CAS не позволил использовать песню «Катюша» в качестве национального гимна во время Олимпиады в Токио. В суде пояснили, что популярная композиция сильно ассоциируется с Россией.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и гимном страны до 16 декабря 2022 года.

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