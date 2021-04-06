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Более 2,8 миллиона человек в мире скончались от коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

Более 2,8 миллиона человек в мире скончались от коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

В мире от коронавирусной инфекции скончались 2 860 100 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на утро вторника, 6 апреля.

Всего на 6 апреля в мире выявили 131 716 054 случая коронавируса. Больше всего случаев инфекции зафиксировали в США — 30 784 592, на втором месте находится Бразилия с показателем в 13 013 601, затем Индия — 12 589 067.

По числу смертей от коронавируса также лидируют США, за все время там скончались 555 403 человека.

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