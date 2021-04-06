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Владимир Путин рассказал о бесценном достоянии России
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин рассказал о бесценном достоянии России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, отметив, что общим достоянием страны является многообразие традиций и языков. Телеграмма приветствия президента опубликована на сайте Кремля во вторник, 6 апреля.

Глава государства отметил, что в РФ проживают представители около 200 национальностей.

— Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, — отметил Владимир Путин.

Президент уточнил, что государство уделяет большое внимание поддержке коренных малочисленных народов, сохранению среды их обитания и привычного уклада жизни.

Российский лидер выразил надежду на то, что форум пройдет в творческом конструктивном ключе, а предложения участников окажутся востребованными.

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РоссияВладимир Путин
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